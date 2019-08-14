В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

с чего всё началось

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

Общество Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Экономика «Газпром» просит у правительства России 1 трлн рублей на два проекта Российское публичное акционерное общество «Газпром» просит правительство Российской Федерации предоставиьь государственную поддержку двум проектам компании.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Финансы Доллар опустился ниже 65 рублей Доллар на торгах Московской биржи опускался до 64,9 рубля, евро - до 72,5. Обе иностранные валюты обновили минимумы к рублю с начала августа.

Политика Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Шоу-бизнес Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.

Армия и оружие Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в ФРГ Как заявила Канцлер Германии Ангела Меркель, для размещения американских военных на территории Германии существует множество «хороших причин и мест».

Футбол Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Экономика Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.

Культура Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Технологии В Минкомсвязи изменили концепцию развития 5G Участники телекоммуникационного рынка предупреждали экспертов Минкомсвязи о том, что экзотический диапазон частот для 5G может существенно замедлить развитие новых технологий связи в России.

Футбол Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА Сегодня в 22:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Челси» в поединке за Суперкубок УЕФА.

Футбол Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном» Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди» США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".