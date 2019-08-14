Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрдРБК 02:01
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
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В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.РБК02:01
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
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Общество
Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с обеда и до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Политика
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По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным
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Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
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Обновлено в 08:38
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Доллар на торгах Московской биржи опускался до 64,9 рубля, евро - до 72,5. Обе иностранные валюты обновили минимумы к рублю с начала августа.
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Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов
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Обновлено в 10:03
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Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу
Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в ФРГ
Как заявила Канцлер Германии Ангела Меркель, для размещения американских военных на территории Германии существует множество «хороших причин и мест».
Обновлено в 10:06
Футбол
Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах
Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
Обновлено в 07:19
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Экономика
Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию
На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
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Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Культура
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне
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Обновлено в 08:13
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
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Футбол
Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА
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Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
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Обновлено в 10:46
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03