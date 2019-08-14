Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрдРБК 02:01

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
РБК02:01

Подробнее о событии

Эксперты оценили потери экономики России от санкций в 800 млрд рублей

Новая газета03:52

Экономисты заявили о минимальном влиянии санкций на рецессию в России

Коммерсантъ04:49

Россия лишилась из-за санкций 800 млрд рублей — эксперты

REGNUM04:48

Из-за санкций Запада Россия потеряла почти триллион рублей

URA.Ru03:15

Подсчитаны потери России от санкций, но рецессия была неизбежна

Росбалт03:28

Спад российской экономики признали неизбежным

Lenta.ru03:09

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

РБК02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено в 05:27
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

В Ростове-на-Дону приехавший на вызов фельдшер пнул пожилую женщину

Обновлено в 06:16
Политика

Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Политика

США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман

США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Обновлено в 05:56
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Футбол

Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро

Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.
Обновлено в 05:33
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

В Крыму создана отдельная эскадрилья беспилотников «Форпост»

Газета «Известия» о ссылкой на оборонное ведомство страны опубликовало сообщение о том, что 318-й смешанный авиационный полк Черноморского флота пополнился отдельной эскадрилью беспилотных аппаратов «Форпост».
Обновлено в 04:35
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»

Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Политика

В Сирии нашелся пропавший российский активист

Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Общество

Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Авто

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе

Президент России Владимир Путин встал на колено и, как галантный кавалер, поцеловал руку юной балерине во время своего визита в Академию Хореографии в Севастополе.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Футбол

Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
Обновлено в 05:59
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе

Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное