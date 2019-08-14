Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрдРБК 02:01

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
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с чего всё началось

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
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