В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

с чего всё началось

Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года. При этом, санкции повлияли на экономику страны, но не были единственной причиной рецессии 2015 года.

Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардов

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