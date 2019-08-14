Экономика
Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардовРепортер64 05:29
Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года. При этом, санкции повлияли на экономику страны, но не были единственной причиной рецессии 2015 года.
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В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.РБК02:01
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