Экономика

Экономисты оценили потери России от санкцийNews.ru 11:20

Эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов заявили, что потери России от санкций составили около 800 млрд рублей. При этом они отметили, что ограничения не были единственной причиной спада российской экономики.
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с чего всё началось

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
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Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
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С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
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Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

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В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

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Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Армия и оружие

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На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

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Обновлено в 03:43
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
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Балотелли может стать игроком «Брешии»

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Дизайнер Александр Селипанов поменял Genesis на Koenigsegg

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В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
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