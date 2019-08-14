В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

с чего всё началось

Эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов заявили, что потери России от санкций составили около 800 млрд рублей. При этом они отметили, что ограничения не были единственной причиной спада российской экономики.

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