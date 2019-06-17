Экономика
Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП РоссииREGNUM 01:44
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года. Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого, пояснили аналитики Fitch.
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Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах
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