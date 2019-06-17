Экономика

Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП РоссииREGNUM 01:44

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года. Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого, пояснили аналитики Fitch.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Fitch понизил прогноз роста российской экономики

Взгляд.рувчера в 12:26

Fitch понизил прогноз роста экономики России

Rambler News Serviceвчера в 09:28

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

ТАССвчера в 09:11

Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в этом году

Росбалтвчера в 09:38

Fitch снизило оценку российской экономике

Коммерсантъвчера в 10:13

Fitch снизило прогноз роста российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах

Финмаркетвчера в 08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Авто

Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Совфед назвал слова Зеленского про Крым нарушением суверенитета РФ

Представитель Совфеда России прокомментировал заготовленные президентом Украины Владимиром Зеленским первые слова для главы РФ Владимира Путина, передает ФАН.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Общество

Видеоблогер BadComedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) и кинокомпания KD Studios (ранее называлась Kinodanz), которая подала к нему иск на сумму 1 млн. рублей, заключили мировое соглашение, сообщил юрист блогера Сергей Панченко.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Энергетика

«Газпром» готов обсуждать с Украиной различные варианты контракта на транзит газа

Как вы знаете, с июля 2018 года по январь 2019-го состоялся ряд встреч в форме консультаций с участием России, Украины и Европейской комиссии.
Обновлено в 04:07
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Авто

АвтоВАЗ повысил качество новых Lada 4x4

В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник".
Обновлено в 02:38
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Китай выдвинул свою версию инцидента в Восточно-Китайском море

Китай предложил свою версию инцидента, случившегося в Восточно-Китайском море 6 июня, когда американский крейсер «Чанселорсвилль» (Chancellorsville) резко пересек курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 05:47
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

Обновлено в 01:55
Происшествия

Женщину изнасиловали в ресторане в центре Москвы

В одном из ресторанов в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:17
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах

Закон подписал президент России Владимир Путин Стоит отметить, новый штраф касается не всех тех, кто разжигает костры в лесу.
Обновлено в 04:46
Авто

Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4

Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Политика

Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Обновлено в 05:53
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты

Samsung готовит свой смартфон с экраном на задней панели

Один из дисплеев вполне стандартный и привычный, а второй размещён на задней панели.
Обновлено в 06:03
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика

В Кремле указали на сходство позиций Зеленского и Порошенко

В Кремле внимательно следят за риторикой президента Украины Владимира Зеленского и отмечают, что его позиция становится все более похожей на позицию бывшего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:42
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Югре проверят информацию об избиении воспитанников детсада

Следственный комитет Югры проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что в одном из детсадов города Радужный воспитатель применяла к малышам недопустимые меры воспитания.
Обновлено в 03:05
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Среди прочих кадров попадается и откровенное фото Асмус. К слову, актриса может похвастаться смелыми съемками и в других картинах.
Обновлено в 06:00
Интернет

Facebook представила криптовалюту Libra

С помощью криптовалюты пользователи Facebook получат возможность оплачивать покупки и переводить средства в Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное