Экономика
Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП РоссииREGNUM 01:44
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года. Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого, пояснили аналитики Fitch.
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Ведущие институты экономики ФРГ прочат ослабление темпов роста ВВП страны в 2019-2020 гг
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