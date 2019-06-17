Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП РоссииREGNUM 01:44

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года. Экономика России замедлилась сильнее ожидаемого, пояснили аналитики Fitch.

Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика СВР знает о новых планах кибератак на Россию Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

Политика Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель «Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Кино Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Общество Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступать в вуз В пресс-службе Superjob пояснили, что опрос был проведен с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тыс родителей, у которых дети в этом году заканчивают школу.

Политика Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Интернет В работе WhatsApp произошел масштабный сбой В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.

Футбол Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Политика Зеленский выступил за расширение санкций против России Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.

Политика «Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Политика В Лондоне отреагировали на оскверненные могилы британцев в Крыму Обозреватели напомнили, что британцы умирали на полуострове от холода и тяжелых болезней во время первой в мире окопной войны, которая произошла накануне Первой мировой.

Армия и оружие В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.

Авто Mitsubishi Outlander в России: ждем семиместную версию У кроссовера Mitsubishi Outlander калужского производства вот-вот появятся модификации с третьим рядом сидений.

Гаджеты Дубай ждет 6 недель распродаж со скидками до 75% 21 июня в Дубае стартует летний фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises, в котором принимают участие свыше 3,5 тысяч магазинов.

Общество Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.