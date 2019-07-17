Финансы

Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%РИА Новости вчера в 09:24

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Банк России до конца 2019 года может снизить ключевую ставку с текущих 7,5% до 7% под влиянием ряда факторов, ожидает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.
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Ожидания снижения ставок рынки, скорее всего, продолжат отыгрывать до конца осени - Matrix Capital

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Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%

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