Экономика

Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%РИА Новости вчера в 09:24

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Банк России до конца 2019 года может снизить ключевую ставку с текущих 7,5% до 7% под влиянием ряда факторов, ожидает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.
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Ожидания снижения ставок рынки, скорее всего, продолжат отыгрывать до конца осени - Matrix Capital

Финмаркетвчера в 11:13

Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%

РИА Новостивчера в 09:24
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:32, Вашингтон
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Теплухин Павел
Российский предприниматель
Российский предприниматель, финансист, экономист, генеральный партнер финансового бутика Matrix Capital, один из основателей компании «Тройка Диалог», член Совета директоров и Председатель Комитета по Стратегии ОАО «Роснано», бывший главный исполнительный директор «Дойче Банка» в России, один из основателей и бессменный член Совета Клуба «2015», один из создателей российского рынка коллективных инвестиций, а также один из авторов пенсионной реформы.
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