Банк России до конца 2019 года может снизить ключевую ставку с текущих 7,5% до 7% под влиянием ряда факторов, ожидает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%

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