Финансы
Экономист объяснил «болезненную реакцию» США на снижение курса юаняПарламентская газета вчера в 07:42
Китайский регулятор назвал этот шаг американской стороны «непродуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма». Холодков объяснил, что на фоне усиления давления со стороны США инвесторы уходят из китайской экономики. Поэтому снижение курса юаня естественно.
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Экономист объяснил «болезненную реакцию» США на снижение курса юаня
Парламентская газетавчера в 07:42
Последствия торговой войны с Китаем обернулись для США болезненной реакцией по юаню
Экономика сегоднявчера в 06:42
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
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Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
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В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Финансы
Цены на золото поднялись до шестилетнего максимума
Ранее цена на золото поднялась до шестилетнего максимума в июне. Тогда драгметалл торговался на бирже по $1,4 тыс. за тройскую унцию.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва
Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.
Обновлено в 07:51
Политика
ОП отметила повышение конкуренции на выборах глав регионов в 2019 году
Зафиксированное увеличение числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на грядущих губернаторских выборах 2019 года говорит о повышении политической конкуренции и активности, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной палаты России, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.
Обновлено в 08:31
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
Обновлено в 08:22
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53