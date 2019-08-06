Финансы

Экономист объяснил «болезненную реакцию» США на снижение курса юаняПарламентская газета вчера в 07:42

Китайский регулятор назвал этот шаг американской стороны «непродуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма». Холодков объяснил, что на фоне усиления давления со стороны США инвесторы уходят из китайской экономики. Поэтому снижение курса юаня естественно.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
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