Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубляREGNUM 01:42

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты.
Российская газетавчера в 21:00

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Эксперт анонсировал «плохой день» для рубля

РБК03:33

Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Аналитик рассказал, когда наступит «самый плохой день» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт рассказал о «плохом дне» для рубля

RT на русском01:49

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Назван худший день для рубля

Газета.Ru02:30

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Происшествия

В Канаде при крушении самолета погибли три человека

Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено 15 июля в 12:16
Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Политика

В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»

Обновлено вчера в 16:14
Общество

Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Общество

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Политика

Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Здоровье

Ученые назвали напитки, опасные для зубной эмали

На первом месте по вредности стоят чай каркаде, алкоголь и низкокалорийные газированные напитки.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке

Обновлено в 01:28
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Какой праздник отмечают 17 июля

Многим интересно, какой праздник отмечают 17 июля.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

ВМФ России отработает высадку на базы вдоль Севморпути

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, на которых будет проверяться способность флота снабжать военные базы, расположенные вдоль Северного морского пути.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Политика

ООН и ОБСЕ обеспокоились законом о госязыке на Украине

Представители ООН и ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу вступившего в силу на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Лавров: Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса

Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей в рамках упрощённого порядка получения гражданства, каждый человек принимает решение самостоятельно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Игры

Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке

Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Apple может вернуться к радужному логотипу

Обновлено в 02:51
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