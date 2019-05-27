Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента ЛитвыТАСС 14:36
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
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Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
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Международный трибунал постановил освободить украинских моряков
Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".
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При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
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Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
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Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
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Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
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Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
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«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
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Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Российские бизнесмены оценили свои доходы
«Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год», — цитирует ТАСС итоги исследования, в рамках которого были опрошены порядка полутора тысяч бизнесменов.
Обновлено в 18:15
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
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Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:50
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
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Обновлено в 16:54
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
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В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
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Хоккей
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Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России, посла БК "Лига Ставок" после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Отечественное здравоохранение оторвалось от населения
Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
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