Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента ЛитвыТАСС 14:36
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
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Технологии
Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион
Обновлено в 12:40
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны
Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:21
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Политика
Немка нарисовала голую Меркель верхом на медведе
Художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе.
Обновлено в 14:35
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Игры
«Ксершу» из России обвинили в расизме после перепалки в игре
После истории с Ceb началась охота на про-игроков, которые позволяли себе некорректные выражения в играх.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем ЧМ, Кучеров — лучший нападающий
Хоккеист сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником, а Никита Кучеров — лучшим нападающим чемпионата мира.
Обновлено в 16:54
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Футбол
«Легенда, спасибо тебе». Ракицкий опубликовал фотографию с Анюковым
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал совместную фотографию с одноклубником Александром Анюковым, которая была сделана во время чемпионского парада.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Общество
Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов
Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Здоровье
5 способов помогут волгоградцам без труда ускорить метаболизм
«Волгоградская правда.ру» рассказывает, как ускорить метаболизм, чтобы улучшить фигуру и оздоровить организм.
Обновлено в 15:22
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол
«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов
«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено в 16:44
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено в 16:01
Политика
Пикетчики в Волгограде раскритиковали политику Путина
Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России.
Обновлено в 14:44
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13