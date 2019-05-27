Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента ЛитвыТАСС вчера в 14:36
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лидер президентской гонки в Литве заявил, что хочет объединить граждан
Московский Комсомолецвчера в 23:51
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Трубу с кипятком прорвало на Вознесенском проспекте
В Адмиралтейском районе прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
На Украине оценили убытки от конфликта с Россией
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Яценюк призвал требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам
Лидер украинской партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что президент Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета безопасности ООН из-за реакции РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Почему многодетными быть выгодно?
Сама же Надежда Гершевич показывает пример многодетной семьи. Недавно в их семье родился четвертый ребенок.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Стас Михайлов посетовал на неискренность коллег по сцене
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено вчера в 03:43
Культура
Олег Басилашвили представил новую книгу в Петербурге
Как признался сам Басилашвили, в книге он хотел разобраться, что в настоящее время происходит в мире и в стране.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел
Обновлено вчера в 22:50
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье
Волгоградский врач рассказала о причинах «спортивной» боли
Кстати, в большинстве случаев спортивная боль в боку проходит с возрастом сама по себе.
Обновлено вчера в 23:24
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
Биткоин обновил годовой максимум
Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23