Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента ЛитвыТАСС вчера в 14:36

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
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Науседа намерен объединить жителей Литвы

RT на русскомвчера в 23:18

Лидер президентской гонки в Литве заявил, что хочет объединить граждан

Московский Комсомолецвчера в 23:51

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

Комсомольская правда00:38

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

РИА Новостивчера в 22:38

В Литве президентом выбрали независимого кандидата — экономиста

Ведомостивчера в 19:01

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Коммерсантъвчера в 15:25

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

ТАССвчера в 14:36
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Трубу с кипятком прорвало на Вознесенском проспекте

В Адмиралтейском районе прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

На Украине оценили убытки от конфликта с Россией

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Яценюк призвал требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам

Лидер украинской партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что президент Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета безопасности ООН из-за реакции РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье

Почему многодетными быть выгодно?

Сама же Надежда Гершевич показывает пример многодетной семьи. Недавно в их семье родился четвертый ребенок.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Стас Михайлов посетовал на неискренность коллег по сцене

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»

Обновлено вчера в 21:00
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено вчера в 03:43
Культура

Олег Басилашвили представил новую книгу в Петербурге

Как признался сам Басилашвили, в книге он хотел разобраться, что в настоящее время происходит в мире и в стране.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел

Обновлено вчера в 22:50
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено вчера в 08:16
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье

Волгоградский врач рассказала о причинах «спортивной» боли

Кстати, в большинстве случаев спортивная боль в боку проходит с возрастом сама по себе.
Обновлено вчера в 23:24
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Биткоин обновил годовой максимум

Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
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