Финансы
В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года. Прогнозы размыты, и почти любые сценарии на 2019 г. выглядят обоснованными – пусть даже диаметрально противоположные.
Ведомостивчера в 02:58
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга
В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.
Обновлено в 07:18
Финансы
Путин запретил табло с курсами валют на улице
Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено в 01:31
Финансы
Отчисления Татарстана в федеральный бюджет выросли
Расходы предлагается увеличить на 12,4 млрд и теперь они составляют 281,4 млрд рублей.
Обновлено в 07:16
Финансы
Российский рынок продолжает коррекционное снижение
Российский рынок продолжает коррекционное снижение на отметку 2300 пунктов, вероятнее всего, в текущем сценарии мы опустимся ниже, в район 2250 пунктов.
Обновлено в 07:00
Финансы
Российские банки увеличили в 1,5 раза прибыль за 11 месяцев
Как стало известно rosvest.com, величина прибыли финансовых организаций оценена в 1,279 трлн. рублей.
Обновлено вчера в 16:57
Финансы
Таиландский ЦБ впервые с 2011 года повысил ключевую ставку
Регулятор принял соответствующее решение с тем, чтобы ослабить растущие финансовые проблемы и потенциальную неопределенность на рынке, связанную с предстоящими в феврале 2019 года всеобщими выборами в стране.
Обновлено в 05:32
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Аналитик: Инвесторы и нефть боятся заявлений главы ФРС
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл проведет сегодня пресс-конференцию по итогам заседания американского Центробанка, и если он «продолжит стоять на своем», то бегство от рисков, в том числе и в нефти, усилится.
Обновлено в 04:26
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10