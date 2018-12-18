В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года. Прогнозы размыты, и почти любые сценарии на 2019 г. выглядят обоснованными – пусть даже диаметрально противоположные.

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Финансы Финансы Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.

Финансы Финансы Путин запретил табло с курсами валют на улице Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.

Финансы Финансы Отчисления Татарстана в федеральный бюджет выросли Расходы предлагается увеличить на 12,4 млрд и теперь они составляют 281,4 млрд рублей.

Финансы Финансы Российский рынок продолжает коррекционное снижение Российский рынок продолжает коррекционное снижение на отметку 2300 пунктов, вероятнее всего, в текущем сценарии мы опустимся ниже, в район 2250 пунктов.

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Финансы Финансы Таиландский ЦБ впервые с 2011 года повысил ключевую ставку Регулятор принял соответствующее решение с тем, чтобы ослабить растущие финансовые проблемы и потенциальную неопределенность на рынке, связанную с предстоящими в феврале 2019 года всеобщими выборами в стране.

Финансы Финансы Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.

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Финансы Финансы Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.

Финансы Финансы Долговое давление на регионы растёт Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.

Финансы Финансы FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.

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