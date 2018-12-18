Финансы

Экономику и рынки ждет высокая волатильность
Ведомости
вчера в 02:58

В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года. Прогнозы размыты, и почти любые сценарии на 2019 г. выглядят обоснованными – пусть даже диаметрально противоположные.
Ведомостивчера в 02:58

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Рублю предрекли падение: в США готовятся поднять учетную ставку ФРС

URA.Ru02:01

Эксперты: ФРС США поднимет учетную ставку на 0,25 процентных пункта

Газета.Ru00:18

ФРС повысит ставку, Банк Японии и Банк Англии сохранят курс ДКП, прогнозируют экономисты

Финмаркет00:49

ФРС повысит ставку, но почему все так боятся этого заседания?

Вести.Финансвчера в 22:34

Экономисты ожидают повышения ставки ФРС США

ФедералПрессвчера в 18:39

Как повышение ставки ФРС отразится на американских акциях и долларе

Forbesвчера в 10:33

Экономику и рынки ждет высокая волатильность

Ведомостивчера в 02:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы

Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга

В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.
Обновлено в 07:18
Финансы

Путин запретил табло с курсами валют на улице

Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено в 01:31
Финансы

Отчисления Татарстана в федеральный бюджет выросли

Расходы предлагается увеличить на 12,4 млрд и теперь они составляют 281,4 млрд рублей.
Обновлено в 07:16
Финансы

Российский рынок продолжает коррекционное снижение

Российский рынок продолжает коррекционное снижение на отметку 2300 пунктов, вероятнее всего, в текущем сценарии мы опустимся ниже, в район 2250 пунктов.
Обновлено в 07:00
Финансы

Российские банки увеличили в 1,5 раза прибыль за 11 месяцев

Как стало известно rosvest.com, величина прибыли финансовых организаций оценена в 1,279 трлн. рублей.
Обновлено вчера в 16:57
Финансы

Таиландский ЦБ впервые с 2011 года повысил ключевую ставку

Регулятор принял соответствующее решение с тем, чтобы ослабить растущие финансовые проблемы и потенциальную неопределенность на рынке, связанную с предстоящими в феврале 2019 года всеобщими выборами в стране.
Обновлено в 05:32
Финансы

Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет

Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве

Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы

Аналитик: Инвесторы и нефть боятся заявлений главы ФРС

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл проведет сегодня пресс-конференцию по итогам заседания американского Центробанка, и если он «продолжит стоять на своем», то бегство от рисков, в том числе и в нефти, усилится.
Обновлено в 04:26
Финансы

Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы

Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы

FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат

Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
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