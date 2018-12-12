Даже если стоимость нефти достигнет $100 за баррель, а рубль будет относительно дешевым (65 руб. за доллар), экономика России вырастет лишь на 2,1% в 2019 году. Об этом говорится в отчете американского банка Bank of America Merrill Lynch, сообщает РБК.

Экономике не поможет даже $100 за баррель

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