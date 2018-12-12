Энергетика
Даже если стоимость нефти достигнет $100 за баррель, а рубль будет относительно дешевым (65 руб. за доллар), экономика России вырастет лишь на 2,1% в 2019 году. Об этом говорится в отчете американского банка Bank of America Merrill Lynch, сообщает РБК.
Инвест-Форсайт04:34
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено в 04:40
Энергетика
Нефтяные цены снова падают после внезапного роста
Мировые нефтяные рынки «лихорадит» — в течение дня торгов цены на нефть сначала рванули вверх, а затем снова начали падать, 11 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 06:22
Энергетика
С 1 января 2019 года в Волгоградской области подорожает газ
По уже сложившейся довольно нерадостной традиции с нового года жителям Волгоградской области приходится все туже затягивать пояса: как правило, с 1 января каждого года значительно увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и стоимость потребляемых природных ресурсов.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины
В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Цены на бензин взлетят в России с Нового года
Стоимость топлива в России после Нового года снова начнет расти, и значительно, предупреждают эксперты.
Обновлено в 06:23
Энергетика
В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти
В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Индия обеспокоена падением объемов добычи нефти и газа
Индийское правительство обеспокоено снижением объёмов добычи нефти и газа, заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан, 11 декабря сообщает издание The Economic Times.
Обновлено в 02:27