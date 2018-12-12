Энергетика

Экономике не поможет даже $100 за баррель
Инвест-Форсайт
04:34

Даже если стоимость нефти достигнет $100 за баррель, а рубль будет относительно дешевым (65 руб. за доллар), экономика России вырастет лишь на 2,1% в 2019 году. Об этом говорится в отчете американского банка Bank of America Merrill Lynch, сообщает РБК.
Инвест-Форсайт04:34

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Американские аналитики составили прогноз для экономики РФ

REGNUM02:50

Экономике не поможет даже $100 за баррель

Инвест-Форсайт04:34

Эксперты оценили потенциал роста экономики РФ при нефти по 100 долларов

Российская газета01:29

Bank of America прогнозирует восстановление цены на нефть до $70 за баррель

Коммерсантъвчера в 13:09

Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100

РБКвчера в 12:26

BofA в 2019 году ожидает баланса на рынке нефти при цене $70 за Brent

Вести.Финансвчера в 07:26
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Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 06:19
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено в 04:40
Энергетика

Нефтяные цены снова падают после внезапного роста

Мировые нефтяные рынки «лихорадит» — в течение дня торгов цены на нефть сначала рванули вверх, а затем снова начали падать, 11 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 06:22
Энергетика

С 1 января 2019 года в Волгоградской области подорожает газ

По уже сложившейся довольно нерадостной традиции с нового года жителям Волгоградской области приходится все туже затягивать пояса: как правило, с 1 января каждого года значительно увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и стоимость потребляемых природных ресурсов.
Обновлено в 05:42
Энергетика

Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»

Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины

В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика

Цены на бензин взлетят в России с Нового года

Стоимость топлива в России после Нового года снова начнет расти, и значительно, предупреждают эксперты.
Обновлено в 06:23
Энергетика

В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти

В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика

«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака

«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика

Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой

Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика

Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей

В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика

Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»

В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 00:59
Энергетика

Индия обеспокоена падением объемов добычи нефти и газа

Индийское правительство обеспокоено снижением объёмов добычи нефти и газа, заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан, 11 декабря сообщает издание The Economic Times.
Обновлено в 02:27
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