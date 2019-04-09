Экономика

Орешкин назвал риски для российской экономикиРосбалт 06:16

Минэкономразвития (МЭР) пока не будет повышать прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год: для роста экономики существует много рисков. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах Арктического форума в Петербурге.
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Орешкин назвал риски для российской экономики

Росбалт06:16

Орешкин назвал главные риски для российской экономики

РИА Новости05:48

Орешкин заявил, что рост ВВП в 2019 году может быть выше 1,3%

Газета.Ru05:33

Орешкин заявил, что рост российской экономики может превысить прогнозы

Life.ru06:43

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The Moscow Post06:25

Орешкин перечислил основные риски для российской экономики

DP.RU05:42
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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
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Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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