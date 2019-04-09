Экономика
Орешкин назвал риски для российской экономикиРосбалт 06:16
Минэкономразвития (МЭР) пока не будет повышать прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год: для роста экономики существует много рисков. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах Арктического форума в Петербурге.
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