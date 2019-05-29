Экономика

Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления МадуроРБК 05:48

Все эти годы в стране росла инфляция — со 180% в 2015 году до 130 000% в прошлом году. Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
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