Экономика
Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления МадуроРБК 05:48
Все эти годы в стране росла инфляция — со 180% в 2015 году до 130 000% в прошлом году. Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
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