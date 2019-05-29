Экономика
Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления МадуроРБК 05:48
Все эти годы в стране росла инфляция — со 180% в 2015 году до 130 000% в прошлом году. Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
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Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
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Политика
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Футбол
Малиновский не перейдёт в «Спартак»
По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».
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Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
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Обновлено вчера в 17:25
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МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города
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Ближе к вечеру собравшихся зрителей порадует своим творчеством специальный гость ‒ Анна Седокова.
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