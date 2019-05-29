Экономика

Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления МадуроРБК 05:48

Все эти годы в стране росла инфляция — со 180% в 2015 году до 130 000% в прошлом году. Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130000%

Интерфаксвчера в 23:18

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет

Газета.Ru00:39

Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

ТАСС00:04

ЦБ Венесуэлы привёл данные о сокращении экономики страны почти вдвое

Московский Комсомолец00:34

ВВП Венесуэлы упал вдвое за годы правления Мадуро - El Pais

Аргументы и Факты07:50

Инфляция в Венесуэле в 2018 году достигла 130 060%, в апреле 2019-го - 33,8%

ПРАЙМвчера в 22:14

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Говорит Москвавчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

Генеральная прокуратура в лице своего руководителя Юрии Чайки отказалась возбуждать уголовное дело в отношении литератора и общественного деятеля Дмитрия Быкова из-за его еще не написанной книги о генерале Власове, перешедшего в годы Второй мировой войны на сторону немецко-фашистских войск.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Обновлено в 10:06
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Общество

В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье

Обновлено вчера в 16:05
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика

Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия

Украинские силовики снова обстреляли Донбасс: СКР возбудил дело

В результате обстрелов пострадали 71-летняя женщина и 6-летний ребенок СК России возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на Донбассе.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала первые успехи сына

Жена Овечкина показала первые успехи сына Супруга хоккеиста показала подросшего наследника.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Политика

Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.
Обновлено в 07:40
Политика

Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность, якобы угрожающую нацбезопасности Соединенных Штатов, переведена в тюрьму американского города Таллахасси в штате Флорида, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:25
Футбол

Малиновский не перейдёт в «Спартак»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».
Обновлено в 06:03
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт

МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города

Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:33
Авто

Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Музыка

В Брянске выступит Анна Седокова

Ближе к вечеру собравшихся зрителей порадует своим творчеством специальный гость ‒ Анна Седокова.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное