Экономика

Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять летТАСС 15:49

Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет

ТАСС15:49
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