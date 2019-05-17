Экономика
Экономика России резко замедлиласьВедомости вчера в 13:17
О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
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Минэкономразвития прокомментировало данные Росстата о замедлении роста ВВП
Rambler News Serviceвчера в 09:50
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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