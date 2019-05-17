Экономика России резко замедлиласьВедомости 13:17

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.

Авто Обновлённая Lada Vesta FL появится до конца 2019 года В феврале 2019 года издание «РГ» публикует информацию о том, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже собрано 4 экземпляра Lada Vesta FL.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Хоккей Хартли может быть дисквалифицирован за оскорбления арбитров Как стало известно "СЭ", дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрит дело главного тренера сборной Латвии Боба Хартли.

Кино Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен» 16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.

Происшествия В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Происшествия Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

Политика Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Футбол ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Политика Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Политика Депутаты лишили Зеленского возможности распустить Верховную раду Стоит напомнить, что ранее будущий президент Украины уже заявлял, что намерен распустить Верховную раду.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Политика Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.

Авто BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Авто Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.