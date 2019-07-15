Экономика
Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономикиРосбалт 03:15
Накануне стало известно, что экономика Китая по итогам II квартала 2019 года прибавила 6,2% в годовом сопоставлении после подъема на 6,4% в январе — марте текущего года. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились до минимума с 1992 года на фоне неопределенности в сфере торговли с США.
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Происшествия
Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире
Мальчик, найденный в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога, его физическое состояние в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Обновлено в 02:22
Общество
Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России
Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Автоспорт
Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа
Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе
Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Крым ждет возвращения скифского золота
Музеи Крыма ждут возвращения скифского золота.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Наука
В России создали препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
Российские ученые изобрели уникальный препарат, не имеющий аналогов мире, который может стать прорывом в лечении заболеваний суставов и псориатического артрита.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Происшествия
ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 02:55
Футбол
«Ростов» перед матчем со «Спартаком» изобразил Карпина в виде сбитого лётчика
В анонсе донской клуб изобразил главного тренера команды Валерия Карпина в виде лётчика, подписав рисунок: «Сбитый лётчик опасен вдвойне».
Обновлено в 04:00
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Интернет
Twitter представил новый дизайн страницы для ПК
Вкладка «Исследовать», знакомая пользователям мобильного приложения, теперь будет доступна и на ПК, что упростит поиск видео, местных новостей и популярных трендов в зависимости от расположения пользователя.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Итальянская полиция нашла у фанатов «Ювентуса» винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»
Итальянская полиция в ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса» обнаружила целый оружейный арсенал, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля», сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:56
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказал, что её автомобиль врезался в грузовик.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
ВВС США защитят инопланетян и «Зону 51»
ВВС США пообещали защищать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада от американцев, записавшихся в Facebook в качестве участников штурма по поиску инопланетян на базе.
Обновлено в 02:14
Политика
Россия отреагировала на санкции ЕС против Турции
В ночь на 16 июля ЕС одобрил ограничительные меры против Турции. Рестриктивные меры подразумевают сокращение финансовой помощи республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Наука
«Кунсткамера» в Биологическом музее: как делают влажные препараты и чем они ценны для науки
Влажные препараты консервируют в специальной жидкости, а еще они бывают целостные (не отпрепарированные) и анатомические (отпрепарированные).
Обновлено 12 июля в 04:21
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25