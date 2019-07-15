Экономика

Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономикиРосбалт 03:15

Накануне стало известно, что экономика Китая по итогам II квартала 2019 года прибавила 6,2% в годовом сопоставлении после подъема на 6,4% в январе — марте текущего года. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились до минимума с 1992 года на фоне неопределенности в сфере торговли с США.
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Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономики

Росбалт03:15

Китаю не хватит сил на еще один экономический рывок

Вести.Финансвчера в 13:00

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

РБКвчера в 02:00

Экономика Китая недосчиталась роста

Коммерсантъвчера в 05:48

Рост ВВП Китая замедлился до минимума с 1992 года

News.ruвчера в 02:54

Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

РИА Новостивчера в 08:08

Рост экономики КНР замедлился до минимума за 27 лет наблюдений

Профиль14 июля в 23:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Происшествия

Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире

Мальчик, найденный в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога, его физическое состояние в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Обновлено в 02:22
Общество

Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России

Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду

Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Автоспорт

Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа

Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе

Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Туристка из Германии трое суток жила в землянке в сибирской тайге

Обновлено в 02:10
Политика

Крым ждет возвращения скифского золота

Музеи Крыма ждут возвращения скифского золота.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

В России создали препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

Российские ученые изобрели уникальный препарат, не имеющий аналогов мире, который может стать прорывом в лечении заболеваний суставов и псориатического артрита.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Происшествия

ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Ростов» перед матчем со «Спартаком» изобразил Карпина в виде сбитого лётчика

В анонсе донской клуб изобразил главного тренера команды Валерия Карпина в виде лётчика, подписав рисунок: «Сбитый лётчик опасен вдвойне».
Обновлено в 04:00
Политика

Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр

Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Интернет

Twitter представил новый дизайн страницы для ПК

Вкладка «Исследовать», знакомая пользователям мобильного приложения, теперь будет доступна и на ПК, что упростит поиск видео, местных новостей и популярных трендов в зависимости от расположения пользователя.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Итальянская полиция нашла у фанатов «Ювентуса» винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»

Итальянская полиция в ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса» обнаружила целый оружейный арсенал, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля», сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:56
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказал, что её автомобиль врезался в грузовик.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

ВВС США защитят инопланетян и «Зону 51»

ВВС США пообещали защищать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада от американцев, записавшихся в Facebook в качестве участников штурма по поиску инопланетян на базе.
Обновлено в 02:14
Политика

Россия отреагировала на санкции ЕС против Турции

В ночь на 16 июля ЕС одобрил ограничительные меры против Турции. Рестриктивные меры подразумевают сокращение финансовой помощи республики.
Обновлено в 02:51
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Энергетика

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

Обновлено в 03:15
Наука

«Кунсткамера» в Биологическом музее: как делают влажные препараты и чем они ценны для науки

Влажные препараты консервируют в специальной жидкости, а еще они бывают целостные (не отпрепарированные) и анатомические (отпрепарированные).
Обновлено 12 июля в 04:21
Экономика

Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
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