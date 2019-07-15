Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.

Экономика «Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт» Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».

Экономика Группа НЛМК во 2-м квартале сократила выплавку стали на 5% Продажи группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 3% Продажи на экспортных рынках (не включают внутригрупповые продажи) упали на 40% по сравнению с январем-мартом 2019 года и на 26% - по сравнению со 2-м кварталом 2018 года, до 1,2 млн тонн, за счет снижения отгрузок слябов на фоне проведения ремонтных работ на липецкой площадке.

Происшествия В московской клинике женщина умерла во время массажа лица Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.

Политика Закон о госязыке вступил в силу на Украине Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

Политика В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Гаджеты Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.

Политика Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Политика США предложат России новый договор по ядерному оружию Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.

Кино Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Общество Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Экономика ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».

Недвижимость Минстрой предложил упростить получение ипотеки под залог паев ЖСК Минстрой России подготовил проект закона, предусматривающего упрощение получения ипотеки под залог паев жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Армия и оружие В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал» Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Футбол Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус» Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».