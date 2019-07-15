Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика
В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 05:14
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Политика
Евросоюз попросил Россию сохранить ДРСМД
Представители Европейского союза в воскресенье, 14 июля, разместили заявление, в котором попросили Российскую Федерацию обеспечить продолжение действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Путешествия
Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции
Качество обслуживание в Турецких отелях снизилось из-за отсутствия конкуренции на туристическом рынке.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России
Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:09
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Экономика
Эксперты поразили всех информацией о снижении цен на еду в Костромской области
В течение июня в Костромской области снизились цены на продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. Информацию опубликовал Костромастат.
Обновлено в 05:45
Космос
Первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту стихи и рассказы
Хаззаа аль-Мансури, который 25 сентября текущего года станет первым отправившимся на орбиту эмиратским космонавтом, возьмет с собой на орбиту работы победителей конкурса «Письмо в космос», информирует РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" секретом счастья.
Обновлено в 05:55