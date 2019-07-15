Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.

Политика В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Происшествия Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.

Транспорт Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

Политика ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.

Политика Евросоюз попросил Россию сохранить ДРСМД Представители Европейского союза в воскресенье, 14 июля, разместили заявление, в котором попросили Российскую Федерацию обеспечить продолжение действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Путешествия Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции Качество обслуживание в Турецких отелях снизилось из-за отсутствия конкуренции на туристическом рынке.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет» Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.

Шоу-бизнес Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.

Экономика Эксперты поразили всех информацией о снижении цен на еду в Костромской области В течение июня в Костромской области снизились цены на продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. Информацию опубликовал Костромастат.

Космос Первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту стихи и рассказы Хаззаа аль-Мансури, который 25 сентября текущего года станет первым отправившимся на орбиту эмиратским космонавтом, возьмет с собой на орбиту работы победителей конкурса «Письмо в космос», информирует РИА «Новости».