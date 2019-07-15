Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ вчера в 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Армия и оружие
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:58
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
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Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
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Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
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На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
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Ученые рассказали, как уберечь мозг от возрастных разрушений
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Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
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