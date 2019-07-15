Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
Гаджеты
Хакеры могут манипулировать медиафайлами WhatsApp и Telegram
В случае если устройство заражено вредоносом, при получении пользователем изображения хакер может манипулировать с ним без обнаружения.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве нашли мертвыми ребенка и двух женщин
Обновлено в 07:47
Культура
Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
Обновлено в 06:51
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Футбол
Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую
Футболист довел число трофеев до 40 и стал самым титулованным футболистом в истории.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на Украине россиянах
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Технологии
Китайские программисты научили ИИ распознавать собак по отпечатку носа
Программисты научили ИИ распознавать собак по отпечатку носа.
Обновлено вчера в 08:41
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 07:48
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины
ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 04:59
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
100 рублей за доллар: эксперты сказали, когда ждать
Некоторые эксперты полагают, что российская нацвалюта под таким давлением может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар и даже ниже.
Обновлено в 05:40
Политика
Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
Обновлено в 07:36
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика
Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.
Обновлено в 08:00
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35