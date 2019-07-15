Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.

Гаджеты Хакеры могут манипулировать медиафайлами WhatsApp и Telegram В случае если устройство заражено вредоносом, при получении пользователем изображения хакер может манипулировать с ним без обнаружения.

Происшествия В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Культура Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации» Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Футбол Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую Футболист довел число трофеев до 40 и стал самым титулованным футболистом в истории.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Политика Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Экономика 100 рублей за доллар: эксперты сказали, когда ждать Некоторые эксперты полагают, что российская нацвалюта под таким давлением может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар и даже ниже.

Политика Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Политика Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемым содержание твита президента США Дональда Трампа, в котором тот подверг критике "прогрессивных" женщин-демократов из американского Конгресса.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.

Авто «АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.

Экономика BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».