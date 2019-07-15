Экономика

Темпы роста ВВП Китая значительно упалиИжевскИнфо.РУ 08:22

Отмечается, что инвесторы среагировали на динамику ВВП Китая, которая упала до минимума за последние 27 лет. Так, во втором квартале рост замедлился до 6,2%, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 6,4%. Негативно на китайской экономике сказалась торговая война США.
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Рост ВВП Китая замедлился до минимума с 1992 года

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Экономика Китая недосчиталась роста

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Вашингтон
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Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями

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Политика

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Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службой

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Технологии

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Электронный доступ открыт в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 08:36
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Обновлено вчера в 08:49
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
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Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 32 участников сходки криминальных авторитетов, которая проходила в одном из ресторанов.
Обновлено в 05:53
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
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Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Коми на шахте «Северстали» произошел пожар

В Коми в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» произошел пожар, из-за чего были эвакуированы 38 находившихся на смене сотрудников.
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Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Происшествия

Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

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Автомобиль Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Одна из популярнейших отечественных моделей авто Lada 4x4 Bronto вскоре получит рестайлинг.
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Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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Сбербанк научился прогнозировать выручку компаний

Созданная модель способна прогнозировать выручку текущего года по всем активным ИНН, что позволит компаниям заранее спланировать работу организации.
Обновлено в 06:16
Экономика

В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям

Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на ответ правительства ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге.
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Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами «Москит»

Удар крылатыми ракетами "Москит" наносили корабли Приморской флотилии разнородных сил.
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Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
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Локомотив сыграет с Рубином в последнем матче первого тура премьер-лиги.
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Поклонская пригрозила СМИ судом

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