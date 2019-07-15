Экономика
Экономика Китая не росла так медленно почти 30 летProfinance.ru 05:31
Темпы роста ВВП Китайской Народной Республики во втором квартале 2019 года замедлились до 6.2% после 6.4% в первом и 6.6% в 2018. Это стало худшим значением показателя с начала ведения поквартальных записей Национальным бюро статистики (НБС) КНР в 1992 году.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
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