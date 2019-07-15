Экономика

Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48

Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Китаю не хватит сил на еще один экономический рывок

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Эксперты предсказали влияние ВВП Китая на рубль

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Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

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Китай замедлился до темпов начала 1990х

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В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%

Комсомольская правда00:33

Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

РИА Новости08:08

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

ТАССвчера в 22:34
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
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В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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Происшествия

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Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

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Происшествия

На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

Обновлено в 10:30
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 07:25
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Интернет

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено в 11:33
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Опрос украинцев показал сокращение проходящих в Раду партий

Опрос жителей Украины показал, что на предстоящих выборах в Верховную раду пройдут четыре партии.
Обновлено в 10:33
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Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
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Происшествия

На трассе «Кола» каршеринг насмерть сбил пешехода

В понедельник 15 июля около пяти часов вечера в Воховском районе Ленобласти каршеринговый автомобиль сбил пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 14:41
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
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Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
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В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Происшествия

В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB

Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
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Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
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Водителей призвали выезжать на юго-запад Москвы после 21:00

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Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
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Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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