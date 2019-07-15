Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 15:00
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Политика
После поста о женщинах Трампа назвали расистом и ксенофобом
После чего спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила его в ксенофобии, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа расистом, передает телеканал "Россия 24".
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Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
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Под Володарским мостом утонул человек
Обновлено в 15:36
Политика
Апелляционный суд Амстердама сегодня определит судьбу так называемого скифского золота
Фактически никакого заседания по поводу скифского золота сегодня не будет – решение обнародуют в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
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Экономика
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Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Нетяньяху сравнил ситуацию вокруг Ирана с предпосылками Второй мировой
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сравнил реакцию Евросоюза на частичную приостановку выполнения Ираном обязательств по "ядерной сделке" с попытками умиротворения нацисткой Германии перед началом Второй мировой войны.
Обновлено в 16:46
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Политика
Украина продлила эмбарго на российские товары
Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.
Обновлено в 05:49
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Гаджеты
MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель
Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено в 17:13
Политика
Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД
Призыв Евросоюза к России сделать все для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлен не по адресу, полагает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Общество
Глава СК Александр Бастрыкин рассказал о борьбе с коррупцией в России
Следственный комитет России с момента своего создания в 2011 году привлек к ответственности за коррупцию свыше 5 тыс. лиц с особым правовым статусом.
Обновлено в 17:28
Политика
В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов
Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 18:08
Наука
Устройство из углеродных нанотрубок преобразует тепло в свет
Пленки из нанотрубок позволили изолировать инфракрасное излучение среднего диапазона длин волн (3-8 мкм).
Обновлено вчера в 04:00