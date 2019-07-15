Экономика
Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономикиРосбалт 03:15
Накануне стало известно, что экономика Китая по итогам II квартала 2019 года прибавила 6,2% в годовом сопоставлении после подъема на 6,4% в январе — марте текущего года. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились до минимума с 1992 года на фоне неопределенности в сфере торговли с США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Спорт
Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ
Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Кино
«Москино» покажет фильмы, посвященные Василию Шукшину
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России
Минимальная цена Tucson составляет 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В Совфеде заявили о готовности обсуждать с США новую ядерную сделку
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидпорога
Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани был ниже эпидемического порога на 11,9%.
Обновлено в 02:14
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Экономика
В России подешевели полисы ОСАГО
По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено вчера в 09:23
Наука
В CERN предположительно открыли новую частицу
Обновлено вчера в 09:46
Технологии
Маркетплейс Goods ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах
Новый сервис от маркетплейса Goods работает по принципу click&collect, то есть, позволяет приобретать товары непосредственно из офлайн-магазинов, однако выбирать и заказывать их в режиме онлайн.
Обновлено в 03:08
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Игры
По Cyberpunk 2077 выпустят книгу с подробным описанием игры
Вторая будет выпущена в цифровом варианте для любителей интернет-чтения. Обе книги уже доступны для предзаказа на Amazon.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин может посетить Венгрию 30 октября
Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября 2019 года.
Обновлено в 02:49
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
Обновлено в 03:15
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Зеленский надеется на победу своей партии на выборах в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его партия «Слуга народа» одержит победу на парламентских выборах, что позволит создать «нормальный парламент» и выбрать в правительство специалистов.
Обновлено в 02:49
Футбол
Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции
Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу прокомментировал слова нападающего национальной команды Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
Обновлено в 02:03