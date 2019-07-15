Экономика

Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономикиРосбалт 03:15

Накануне стало известно, что экономика Китая по итогам II квартала 2019 года прибавила 6,2% в годовом сопоставлении после подъема на 6,4% в январе — марте текущего года. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились до минимума с 1992 года на фоне неопределенности в сфере торговли с США.
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Китаю предсказывают дальнейшее замедление роста экономики

Росбалт03:15

Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

РИА Новостивчера в 08:08

Китайские эксперты не исключают дальнейшего снижения темпов роста экономики КНР

ТАССвчера в 23:19

Китайский рост идет на убыль

Коммерсантъвчера в 18:23

Названа страна с самым высоким темпом роста ВВП в СНГ

REGNUM01:41

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

РБКвчера в 02:00

Китай замедлился до темпов начала 1990х

Газета.Ruвчера в 01:29
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Спорт

Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ

Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
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«Москино» покажет фильмы, посвященные Василию Шукшину

Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России

Минимальная цена Tucson составляет 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие

В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»

Обновлено вчера в 20:23
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

В Совфеде заявили о готовности обсуждать с США новую ядерную сделку

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 03:24
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидпорога

Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани был ниже эпидемического порога на 11,9%.
Обновлено в 02:14
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено вчера в 09:23
Наука

В CERN предположительно открыли новую частицу

Обновлено вчера в 09:46
Технологии

Маркетплейс Goods ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

Новый сервис от маркетплейса Goods работает по принципу click&collect, то есть, позволяет приобретать товары непосредственно из офлайн-магазинов, однако выбирать и заказывать их в режиме онлайн.
Обновлено в 03:08
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Политика

Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью

Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Игры

По Cyberpunk 2077 выпустят книгу с подробным описанием игры

Вторая будет выпущена в цифровом варианте для любителей интернет-чтения. Обе книги уже доступны для предзаказа на Amazon.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин может посетить Венгрию 30 октября

Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября 2019 года.
Обновлено в 02:49
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Турции сообщили о прибытии очередного самолета с элементами С-400

Обновлено в 03:08
Политика

Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области

Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Зеленский надеется на победу своей партии на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его партия «Слуга народа» одержит победу на парламентских выборах, что позволит создать «нормальный парламент» и выбрать в правительство специалистов.
Обновлено в 02:49
Футбол

Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу прокомментировал слова нападающего национальной команды Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
Обновлено в 02:03
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