Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК вчера в 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Обновлено в 01:41
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Политика
Новокузнечанин ответит перед судом за неуважение Путина
Центральный суд Новокузнецка назначил рассмотрение дела на 24 июля.
Обновлено вчера в 04:37
Наука
В CERN предположительно открыли новую частицу
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Приэльбрусье два альпиниста сорвались с горы
Два альпиниста сорвались на высоте 3,6 тысячи метров во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, им на помощь вышли спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Наука
Ученые назвали, какая группа крови неуязвима перед раком
Английские исследователи несколько лет назад установили, что люди со второй группой крови находятся в зоне особого риска - их довольно часто поражает рак желудка.
Обновлено в 01:33
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Петербурге теплоход врезался в набережную
Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Экономика
Альфа-банк: «Тинькофф» и «Яндекс» выиграли бы от объединения
Аналитики Альфа-банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Баскетбол
«Мемфис» победил «Миннесоту» в финале Летней лиги НБА
Награда самому ценному игроку финала Летней лиги вручается с 2013 года, а всего турнира – с 2006 года.
Обновлено в 01:09
Авто
Много лет спустя... Chevrolet Niva стала надежнее. Или нет?
Завод ежегодно понемногу повышал качество многих деталей и узлов.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Мурино сгорели три автомобиля
Обновлено в 02:18
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении
Официальная премьера устройства ожидается 23 июля, одновременно со смартфонами Honor 9X.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59