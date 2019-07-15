Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 летРБК вчера в 02:00
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый низкий прирост с тех пор, как данные начали фиксироваться в 1992 году. Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
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Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»
В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено вчера в 03:30
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
«Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться
Чиновники подчёркивают, что в Эвенкийском и Богучанском районах края сейчас действуют основные лесные пожары.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона
Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Италии спецназ захватил арсенал оружия для наемников в Донбассе
Обновлено вчера в 10:49
Космос
В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой
В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено 14 июля в 11:10
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета
Принятие законопроекта о поддержке проектов в Арктике, подготовленного министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, приведет к выпадающим доходам бюджета, источник их компенсации не определен, заявил журналистам в понедельник директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Лунное затмение 16 июля: астрологи объяснили, как подготовиться
Астролог призвал потратить дни до и после лунного затмения на отдых и размышления о собственной жизни.
Обновлено вчера в 04:14
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено вчера в 05:43
Гаджеты
Дизайн смартфона Honor 9X показали на фото
Обновлено вчера в 06:15
Экономика
Долларовым миллионерам в России принадлежит 55% частных накоплений
Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, а сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено 14 июля в 17:25
Авто
Обновленная Chevrolet Niva: новые аргументы в пользу машины
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
Пожарный кракен: под крыши сооружений поместят роботов-огнеборцев
Новый пожарный робот тушит огонь, передвигаясь по потолку.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
Обновлено в 00:00
Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Более 5 тыс. военных примут участие в Армейских международных играх - 2019
Свыше 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд станут участниками Армейских международных игр - 2019 (АрМИ-2019).
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
«Синий иней» и «Белые розы»: Уральские заключенные записали каверы на песни 80-х годов
Обновлено в 00:32
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия в Стамбуле музея, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 18:15