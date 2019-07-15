Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ вчера в 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
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Российскому авторынку грозит дефицит
Эксперты подсчитали, что в июле разнообразие моделей на российском рынке упало до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Петербурге во вторник пройдет первая репетиция парада ко Дню ВМФ
Во вторник в Северной столице пройдет первая репетиция парада ко Дню ВМФ.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество
Медведев оценил ход благоустройства Тулы
Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Культура
Самодурова объявила музыку для программ нового сезона
Чемпионка Европы Софья Самодурова в своем Instagram написала, какие саундтреки будут использоваться в ее соревновательных программах сезона-2019/20.
Обновлено в 06:25
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Политика
Омбудсмены РФ и Украины обсудили перспективы совместной работы
Во время переговоров обсуждались перспективы обмена задержанных граждан РФ и Украины, а также вопросы обеспечения доступа к ним врачей.
Обновлено в 09:21
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале
Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу
15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Общество
В Минпросвещения оценили идею ввести ЕГЭ по экологии
В Министерстве просвещения прокомментировали предложение общественного совета Минприроды ввести в школьную программу предмет "Экология" и ЕГЭ по нему.
Обновлено в 07:17
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23