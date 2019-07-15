Экономика

Экономика Китая не росла так медленно почти 30 летProfinance.ru вчера в 05:31

Темпы роста ВВП Китайской Народной Республики во втором квартале 2019 года замедлились до 6.2% после 6.4% в первом и 6.6% в 2018. Это стало худшим значением показателя с начала ведения поквартальных записей Национальным бюро статистики (НБС) КНР в 1992 году.
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Экономика Китая растет за счет сектора услуг

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Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота

В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
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Политика

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Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
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Армия и оружие

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Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
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В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Политика

Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров

Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке.
Обновлено в 05:56
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
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Xiaomi анонсировала Redmi Note 7 с новыми цветами корпуса

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Армия и оружие

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Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Армия и оружие

В Совфеде заявили о готовности обсуждать с США новую ядерную сделку

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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

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Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
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Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

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Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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