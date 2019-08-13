Экономика

Экономика Германии во 2-м квартале снизилась на 0,1%Финмаркет 02:23

В 1-м квартале рост ВВП про сравнению с предыдущим кварталом составлял 0,4%, в годовом выражении - 0,7%. В отчете Destatis отмечается увеличение потребительских расходов, а также государственных расходов в Германии во втором квартале по сравнению с первым.
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