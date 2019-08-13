Экономика
Экономика Германии во 2-м квартале снизилась на 0,1%Финмаркет 02:23
В 1-м квартале рост ВВП про сравнению с предыдущим кварталом составлял 0,4%, в годовом выражении - 0,7%. В отчете Destatis отмечается увеличение потребительских расходов, а также государственных расходов в Германии во втором квартале по сравнению с первым.
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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
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Обновлено вчера в 15:09
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Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
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Власти пригрозили участникам акции в Шиесе уголовными делами
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Политика
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Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
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Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
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Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Происшествия
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика
В Сирии нашелся пропавший российский активист
Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
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Обновлено в 05:17
Футбол
Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
Обновлено в 05:59
Экономика
«Шереметьево» перенес ввод в эксплуатацию ВПП-3 на конец 2020 года
Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков.
Обновлено в 06:05
Политика
Песков прокомментировал возможный выход США из ВТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о возможном выходе из состава Всемирной торговой организации.
Обновлено в 06:30
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти
Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти точнее были гости 7:6.
Обновлено вчера в 17:02