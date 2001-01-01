Экономика
Экономика Франции показала рост ниже прогнозовИнтерфакс 01:54
Капзатраты французских предприятий выросли соответственно на 0,9% и на 3,1%. Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики. Согласно прогнозу Еврокомиссии, французский ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%, в 2020 году - на 1,4%.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:39, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
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По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
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Обновлено вчера в 19:44
Политика
Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США
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Обновлено вчера в 11:01
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Названы главные признаки профессионального выгорания
В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Финансы
Рубль начал снижаться к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
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Происшествия
В Омске ребенок провалился в яму с кипятком
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Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине решили создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены создать «всемирный русскоязычный телеканал» с целью ведения так называемой информационной борьбы.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Обновлено вчера в 12:51
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Агент прокомментировал информацию о разводе Галустяна
Шоумену приписывают любовницу На днях в Сети заговорили о разводе Михаила Галустяна.
Обновлено в 03:12
Футбол
В Англии в новом сезоне будут введены временные удаления
Федерация футбола Англии постановила разрешить временные удаления игроков в некоторых лигах, сообщает The New York Time.
Обновлено в 03:29