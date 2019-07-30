Экономика

Экономика Франции показала рост ниже прогнозовИнтерфакс 01:54

2 фото
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП Франции на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом. В январе-марте 2019 года ВВП Франции вырос на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2 - в годовом измерении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономика Франции показала рост ниже прогнозов

Интерфакс01:54

Рост ВВП Франции оказался ниже прогнозов

Вести.Финанс04:58

Потребительские расходы во Франции в июне снизились на 0,1%, ожидался рост

Финмаркет03:15

Шведская экономика внезапно упала

Lenta.ru07:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Обновлено в 01:31
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Культура

Умер народный художник Валерий Кокурин

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество

BlaBlaCar могут заблокировать в России

Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Наука

Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи

Авторы предлагают называть его «упреждающим иммунитетом».
Обновлено вчера в 03:56
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора

Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Обновлено в 02:36
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Футбол

Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Путешествия

Сочи назвали самым популярным курортом у россиян

Обновлено в 06:32
Политика

Полиция задержала организатора митинга 3 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:21
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по статье «Хулиганство», рассказали изданию «Московский комсомолец» о жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА

Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Политика

Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Кино

Американские феминистки призывают покончить с Тарантино

Обновлено в 05:57
Происшествия

Третий за день пассажир упал на пути в московском метро

Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
Обновлено в 06:50
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes

Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Политика

В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Футбол

Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»

Обновлено в 07:17
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Главное