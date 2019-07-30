Экономика
Экономика Франции показала рост ниже прогнозовИнтерфакс 01:54
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП Франции на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом. В январе-марте 2019 года ВВП Франции вырос на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2 - в годовом измерении.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций.
Обновлено в 08:14
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
В минувшем сезоне чемпионата России Чалов стал лучшим бомбардиром первенства, забив в 30 матчах 15 голов.
Обновлено в 09:07
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Экономика
Центробанк назвал инвестиционную активность в РФ «неустойчивой»
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.
Обновлено в 08:47
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes
Третьей причиной санкций стало то, что Россия торпедировала «любимое занятие США на Ближнем Востоке» - смену режима.
Обновлено в 06:40
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
Судье Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки в матче «Зенита» и «Оренбурга»
Главному арбитру матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергею Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки.
Обновлено в 07:33
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины
Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Россия отправит в Индию тысячу ракет
Обновлено в 06:09
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06