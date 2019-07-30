Экономика

Экономика Франции показала рост ниже прогнозовИнтерфакс 01:54

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП Франции на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом. В январе-марте 2019 года ВВП Франции вырос на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2 - в годовом измерении.
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