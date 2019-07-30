Экономика
Экономика Франции показала рост ниже прогнозовИнтерфакс 01:54
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП Франции на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом. В январе-марте 2019 года ВВП Франции вырос на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2 - в годовом измерении.
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Наука
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Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо
О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»
Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Участники экспедиции РГО начали изучать остров Итуруп
Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточной бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:08
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Наука
В Шотландии найден скелет вождя пиктов, жестоко убитый 1400 лет назад
На территории Шотландии учеными-археологами найден скелет вождя пиктов, который был жестоко убит около 1400 лет тому назад.
Обновлено вчера в 16:41
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05