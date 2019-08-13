Экономика
Экономика ФРГ впервые за несколько лет оказалась на пороге рецессииREGNUM 04:51
Если спад экономики продолжится и в следующие три месяца, немецкая экономика впервые за шесть лет войдет в рецессию, и страна станет «больным человеком» Европейского союза (ЕС). В других странах еврозоны наблюдается рост: во Франции ВВП во втором квартале вырос на 0,2%, в Испании — на 0,5%.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Краснодар» поборется за выход в групповой этап ЛЧ с «Олимпиакосом»
После исторической победы над "Порту" "Краснодару" остался один шаг до выхода в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Обновлено в 03:35
Интернет
В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей
Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено вчера в 12:03
Театры
На конкурс концепций развития Волковского театра поступило 9 заявок
Напомним, в июле 2019 года министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития театра драмы имени Федора Волкова.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
На Кубани в ДТП погибли пять человек
По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai Пять человек, в том числе двое детей погибли в результате лобового столкновения автомобилей Opel и Hyundai в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Китай не пустил корабли США в порт Гонконга
Запрос Вашингтона о заходе в порт Гонконга двух американских военных кораблей отклонён Пекином, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО
Трамп в среду заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется".
Обновлено в 03:26
Происшествия
Восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре в Карелии
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Карелии. Восьмилетний мальчик провалился в пожарный резервуар и утонул.
Обновлено в 04:46
Авто
АвтоВАЗ засекретил разработку обновленной Lada Niva
За время своего существования Lada Niva пережил ряд частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году, когда 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач были заменены на более мощный двигатель и пятиступенчатую коробку передач.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Авто
Новый кроссовер SsangYong Actyon получил более мощный турбомотор
Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Гаджеты
От торговой войны США и Китая выиграли Samsung и Xiaomi
Samsung и Xiaomi остались в выигрыше в результате противостояния властей США и китайского вендора Huawei.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Бывший жених Пэрис Хилтон набил в ее честь тату с гориллой
Актер объяснил свой выбор тем, что горилла является его любимым животным, однако многие считают, что таким способом отверженный возлюбленный решил отомстить своей бывшей невесте.
Обновлено в 03:56