Политика

Экономика ЕС справилась с контрсанкциям РоссииГазета.Ru 01:17

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ
 на запрос депутата Европарламента.
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