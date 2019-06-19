Экономика ЕС справилась с контрсанкциям РоссииГазета.Ru 01:17

с чего всё началось

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.

Армия и оружие Минобороны Украины отказалось от обвинений в адрес Зеленского Военное ведомство Украины заявило, что больше не обвиняет президента страны Владимира Зеленского в том, что он «закосил» от армии во время массовой мобилизационной кампании 2014-2015 годов.

Происшествия Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.

Кино Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Футбол «Реал» подготовил предложение по трансферу Эриксена Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен все еще может перейти в мадридский "Реал" нынешним летом.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Политика На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь об убийстве экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, Медведчук ответил утвердительно.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.

Хоккей Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса» Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Транспорт Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.