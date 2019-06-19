Экономика ЕС справилась с контрсанкциям РоссииГазета.Ru 01:17

с чего всё началось

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Матвиенко заявила о непопулярности нацпроектов у россиян Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы руководство Министерства финансов подготовило доклад о причинах медленного финансирования нацпроектов.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Происшествия Защита экс-главы Коми Гайзера обжаловала приговор Защита экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет колонии, обжаловала приговор в Мосгорсуде.

Происшествия В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Политика Партия Зеленского лидирует в украинских предвыборных рейтингах Украинский институт социальных исследований имени Яременко и центр «Социальный мониторинг» провели опрос, согласно которому за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 47,5% респондентов.

Футбол Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика Санкт-Петербургская биржа планирует перейти с пятидневных на семидневные торги Санкт-Петербургская биржа, входящая в Ассоциацию "НП РТС", планирует перейти с пятидневного режима торгов на семидневные торги, сообщил на годовом собрании акционеров президент партнёрства Роман Горюнов.

Наука На Филиппинах ученые нашли поедающего камень корабельного червя Странные корабельные черви, обнаруженные биологами из Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, питаются не древесиной, как их сородичи, а камнями.

Общество Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.

Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

Политика В Кремле рассказали о влиянии жары на прямую линию с Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россияне проявляют большой интерес к предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Кино Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS» В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».