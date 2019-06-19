Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкцийГазета.Ru 03:08

с чего всё началось

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

Наука Как мозг фильтрует сенсорный шум Каким-то образом мозг отфильтровывает ненужный шум, идущий от органов чувств, помогая удерживать внимание на чём-то одном.

Общество Россияне оценили современные выпускные вечера Сообщается, что лишь 16 процентов опрошенных респондентов удовлетворены современными выпускными вечерами.

Политика В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400 В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Спорт Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.

Происшествия Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Финансы Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Москве произошла массовая драка у метро На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Происшествия В Новой Москве таксист ранил ножом коллегу Водитель такси ранил коллегу ножом в драке в городе Щербинка в Новой Москве, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Происшествия СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Здоровье Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.

Здоровье Названа новая смертельная опасность пляжей Ученые Университета Купера в США выяснили, что смертельно опасные бактерии, вызывающие некротизирующий фасциит, могут получить широкое распространение в пляжных водах благодаря изменению климата.

Армия и оружие Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

Армия и оружие Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Экономика Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты Бизнес может столкнуться с новым видом обязательного социального страхования — на случай невозможности выплатить зарплату из-за банкротства, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.