Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкцийГазета.Ru 03:08

с чего всё началось

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

Армия и оружие Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Здоровье Ученые из США обнаружили смертельную опасность пляжей Особую опасность представляют бактерии под названием Vibrio vulnificus, которые способны вызвать некротизирующий фасциит, способный привести к ампутации конечностей и даже к смерти.

Армия и оружие Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

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Происшествия В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

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Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Авто Кроссовер Peugeot 2008 нового поколения представили официально Французский автопроизводитель официально представил кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

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Спорт Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.