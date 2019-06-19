Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкцийГазета.Ru 03:08

с чего всё началось

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

Экономика МТС вернется в салоны «Связного» Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Экономика Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.

Армия и оружие В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России «Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.

Армия и оружие В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.

Авто В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.

Происшествия В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Музыка Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома Популярный музыкант Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома. Релиз альбома дуэтов «No. 6 Collaborations Project» состоится 12 июля.

Наука Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.

Общество В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост "Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Общество «Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо Как показали результаты экспертизы, эскимо «Снежное лакомство» более чем на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла.

Кино Восемь женщин обвинили сценариста Макса Лэндиса в насилии Издание The Daily Beast опубликовало материал, в котором восемь женщин, пять из которых решили не называть свои имена, обвинили сценариста Макса Лэндиса («Хроника», «Яркость») в сексуальном и эмоциональном насилии.

Экономика Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.

Гаджеты Релиз Firefox 67.0.3 исправил уязвимость нулевого дня, которая уже находилась под атаками Инженеры Mozilla выпустили Firefox 67.0.3 и Firefox ESR 60.7.1, устранив в браузере уязвимость нулевого дня, которая уже находилась под атаками.

Гаджеты Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".

Происшествия В Китае пять человек погибли в результате горного обвала Жертвами произошедшего в центральной провинции КНР Шэньси горного обвала стали пять человек.