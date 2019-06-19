Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкцийГазета.Ru 03:08
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Авто
В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe
Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Музыка
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Популярный музыкант Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома. Релиз альбома дуэтов «No. 6 Collaborations Project» состоится 12 июля.
Обновлено в 01:57
Наука
Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин
Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.
Обновлено в 01:18
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо
Как показали результаты экспертизы, эскимо «Снежное лакомство» более чем на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла.
Обновлено в 01:57
Кино
Восемь женщин обвинили сценариста Макса Лэндиса в насилии
Издание The Daily Beast опубликовало материал, в котором восемь женщин, пять из которых решили не называть свои имена, обвинили сценариста Макса Лэндиса («Хроника», «Яркость») в сексуальном и эмоциональном насилии.
Обновлено в 04:00
Экономика
Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году
Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Релиз Firefox 67.0.3 исправил уязвимость нулевого дня, которая уже находилась под атаками
Инженеры Mozilla выпустили Firefox 67.0.3 и Firefox ESR 60.7.1, устранив в браузере уязвимость нулевого дня, которая уже находилась под атаками.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Футбол
«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Китае пять человек погибли в результате горного обвала
Жертвами произошедшего в центральной провинции КНР Шэньси горного обвала стали пять человек.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59